中國共產黨建黨百年，其發跡起步不能不提當年的「老大哥」蘇聯共產黨。昔日的世界兩大共黨，如今一個已成歷史，一個仍屹立不搖，且已壯大到黨員人數超過9500萬的世界最大黨。中共從蘇共垮台學到深刻教訓，絕不能否定自己的歷史，因此馬列主義乃至毛澤東的「神主牌」，中共無論如何都會牢牢守住。學者分析，善用科技、籠絡菁英、快速學習，是中共穩固政權的三大主因，不過在習近平取消任期限制後，沒有制度化的接班制度，將是中共政權最大不穩定的來源。

●體質不同 蘇共延續啟蒙運動 中共具民族主義色彩

中共與蘇共淵源頗深，因不同的歷史文化，在「體質」上不盡相同。政大東亞所所長王信賢受訪指出，蘇共延續歐洲啟蒙運動思潮，是以自由主義為基礎；中共成立時的背景，則有包括儒家文化、五四運動、列強壓迫下的民族主義，甚至如水滸傳中的俠義精神等，都揉雜在中共特質；此外，蘇共革命是以工人為主體，中共則以農民為主角，各有不同。

蘇共1991年垮台，對中共而言是十分重要的借鏡。根據《求是》雜誌2019年3月披露，習近平2013年1月5日在一場研討班講話指出：「蘇共為什麼垮台？一個重要原因就是意識形態領域的鬥爭十分激烈，全面否定蘇聯歷史、蘇共歷史，否定列寧，否定史達林，搞歷史虛無主義，思想搞亂了，各級黨組織幾乎沒任何作用了，軍隊都不在黨的領導之下了。最後，蘇聯共產黨偌大一個黨就作鳥獸散了，蘇聯偌大一個社會主義國家就分崩離析了。這是前車之鑒啊！」

●蘇共解體 習近平嘆：竟無一人是男兒

習近平接著引述鄧小平的話說，「毛澤東思想這個旗幟丟不得。丟掉了這個旗幟，實際上就否定了我們黨的光輝歷史」。

2018年1月5日，習近平在中央黨校講話提到蘇共垮台時說：「在那場動盪中，竟無一人是男兒，沒什麼人出來抗爭。什麼原因？就是理想信念已經蕩然無存了。」

「習近平就是想扮演這個『男兒』的角色」，王信賢分析，習近平上台以來陸續打貪、整頓軍隊、加強控制意識形態，以及提出「兩個互不否定」 （不能用改革開放後的歷史否定改革開放前的歷史，也不能用改革開放前的歷史否定改革開放後的歷史），都可看出是循著蘇共的前車之鑒推動改革，因此緊抱馬列主義、毛澤東思想等「神主牌」。譬如中共就自己將「習思想」定位為「21世紀馬克思主義」，2018年還盛大舉行「馬克思誕辰200周年」，對外宣示中共是馬克思主義的繼承者。

●執政將滿74年 超越蘇共

蘇共從1917年到1991年，共執政74年，而中共從1949年算起，到了2023年也邁入掌權74年，將打破蘇共紀錄成為「全世界執政最久的共產黨」。王信賢指出，這具有象徵意義，但只會放在心裡，不宜搬出來慶祝。

王信賢透露，曾有大陸專家私下交流時說「中共有兩個哥哥」，一個是蘇共，一個是國民黨。第一個哥哥在1991年崩解，帶給中共最大的反思是經濟一定要穩住，因為經濟基礎是下層建築，決定了政治法律的上層建築，也因此才會有1992年的鄧小平南巡。

第二個哥哥國民黨，於2000年政黨輪替，則讓中共體悟到，真正的政治改革是不能推動的，「嘴巴喊喊就好」，至於中共語境中的「政治體制改革」，王信賢認為主要偏向行政改革，重點在強化黨的領導，所以2018年3月才會進行大規模的黨和國家機構改革。

●善用科技、籠絡菁英、快速學習

中研院政治所研究員蔡文軒分析，中共政權穩固的三個重要原因，包括善用科技、籠絡菁英、快速學習，這也是在中共傳統三大法寶「統一戰線、武裝鬥爭、黨的建設」的延伸與擴充，譬如籠絡菁英就是一種統戰。

蔡文軒指出，大陸會將各領域最優秀的人才吸納為黨員，為國家效力，或者給予民主派人士頭銜，當各行各業菁英和共產黨結合，對中共維持政權穩定就起到很大作用。

在善用科技部分，蔡文軒表示，中共將科技應用於社會管控，如社會信用體系、天眼系統，把黨組織與控制力覆蓋到每個角落，防止民眾串聯；而運用科技就是「善於學習」的具體表現，只要有助於國家管理和維穩，都會積極學習。

習近平曾將蘇共垮台原因歸結於「歷史虛無主義」，不過蔡文軒指出，從政權存續的角度，蘇共是失敗了，但從人民的幸福指數角度，則未必如此，「俄國人民現在不用活在祕密警察陰影下，也許生活得更快樂」。他強調，要破除歷史虛無主義，就應該用更開放的心胸，讓史料說話，若只是以官方一元版本的歷史，反而陷入另一種歷史虛無主義。

●西方圍堵 內外存挑戰

蘇共與中共，分別是美國過去和現在的頭號對手，對抗方式也有所不同。王信賢指出，冷戰時西方防範蘇聯，僅限於軍事和意識形態，屬於高階政治(high politics)，蘇聯經濟實力不到美國三成，綜合國力無法跟美國相比；但如今中國GDP達美國七成，是二戰後首次有單一國家GDP如此逼近美國，此外，在經濟、科技、文化等軟硬實力和滲透能力，中共都帶給美國前所未有的威脅。

6月中的G7峰會，對中國極具針對性，王信賢指出，冷戰時代的「北約vs.華沙公約」，與現在的「美歐vs.中國(＋俄國)」，聯盟對壘的形式類似，不過表現更為多元，譬如五眼聯盟、亞洲版北約，更具張力。

王信賢認為，中共百年黨慶，整體上就是一次「執政合法性的大內宣」，而近來的各種外部挑戰，反而更容易去凝聚內部，激發民族主義，強化其統治合法性和正當性，同時為二十大鋪路。

習近平於2018年3月取消任期限制，預料2022年二十大，甚至再之後的二十一大都將連任。蔡文軒認為，目前中共體制維繫在習一人身上，若保持健康當然問題不大，但假設習比照毛澤東做到80幾歲，掌權到2035年，在「後習時期」能否建立一套可以服眾的接班程序，將是一大挑戰，「要怎麼把政權和平穩定地交到他信任的人手上，難度確實很大」。