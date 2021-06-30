防疫期間各警政單位勤務相當繁重，為了預防不法之徒趁疫情期間蠢動，國土保育更是重點項目。警政署長陳家欽體恤保七總隊員警在疫情期間仍積極查緝林務及環保案件的辛勞，特別贈送200份「署長便當」，於今(30)日送達各外勤單位，讓負責國土安全的保七外勤員警，吃到署長的愛心便當，員警吃在嘴裡暖在心裡，感受到滿滿的愛心。

警政署長陳家欽體恤保七總隊員警在疫情期間仍積極查緝林務及環保案件的辛勞，特別贈送200份「署長便當」，於今(30)日送達各外勤單位，慰勞員警辛勞。(宋原彰翻攝)

署長陳家欽特別準備每個250元的便當200份，豐盛的菜色，使外勤基層員警驚艷不已，同仁在享用美味又元氣便當的同時，都感受到警界大家長的溫馨關懷，保七總隊長李政曉也傳達署長慰勉、關心及肯定同仁辛勞的心意，並期勉繼續堅守崗位、戰勝疫情。

警政署長陳家欽體恤保七總隊員警在疫情期間仍積極查緝林務及環保案件的辛勞，特別贈送200份「署長便當」，於今(30)日送達各外勤單位，慰勞員警辛勞。(宋原彰翻攝)

保七總隊表示，防疫三級警戒管制期間，同仁依舊全心投入查緝破壞國土案件，今年上半年查獲盜伐林木28件67人、盜採砂石2件13人及環保案件156件411人，並配合中央防疫政策，總隊全力動員，與國家公園管理處、林務局等單位，取締三級警戒管制期間擅入國家公園風景區、森林遊樂區內遊玩之民眾，共執行違反傳染病防治法、國家公園法違規入園及違反公告禁止事項34件；另勸離入園人、車達289件456人。保七總隊再次強調，防疫期間必定堅守崗位、全力以赴，做好國土保育工作並落實執行各項防疫作為，讓民眾心安。