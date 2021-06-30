戀愛並不是一件容易的事情，每個人性格和喜歡的相處模式都不一樣，若是雙方一遇到觀念不同的狀況，就很容易發生爭執。搜狐命理專欄近日發文，點名天蠍座、雙魚座和巨蟹座的男性，他們屬於比較沒有安全感的類型，因此很希望女友能多表現出黏人的一面，不管到哪裡都和自己在一起。

1、天蠍座

天蠍男內心有些大男人主義，認為照顧、寵愛另一半是男性理所當然該做的事，再加上天蠍座是個很沒安全感的星座，其中天蠍男的佔有欲還很強，只要一和女友分開就會無法安心，因此非常希望女友能夠常常黏著自己，讓他們的內心可以平穩下來。

2、雙魚座

不論男女，雙魚座只要入熱戀期，就一定要和另一半黏在一起，盡情享受愛情的甜蜜，而雙魚男如果真心愛上一個人，就會無法控制自己，不管去哪裡都希望和對方待在一起，若是分開了他們就會感到失落和寂寞，久而久之感情就會因此消磨殆盡。

3、巨蟹座

巨蟹座也屬於非常沒有安全感的類型，非常害怕分離和未知，只要另一半一直和他們黏在一起，讓他們知道你都在做些什麼，他們就會感到很安心；此外巨蟹男很享受和女友相處的時光，就算彼此只是待在同一個空間，各自做自己的事情，他們也會覺得非常滿足。