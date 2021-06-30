據大陸國家鐵路集團有限公司公布消息，明日7月1日起，大陸鐵路預計載客量高達7.5億人次。

明天大陸正式展開2021年鐵路暑運，並在8月31日結束，共計62天。暑運期間，預計鐵路預計載客量高達7.5億人次，與2019年基本持平，客流高峰日預計一天載客量近1400萬人次。

大陸國鐵集團運輸部負責人介紹，暑期學生、探親、旅遊等出行需求旺盛，鐵路部門堅持以旅客需求為導向，充分運用「鐵路12306」大數據分析掌握客流規律，精準實施「一日一圖」，持續優化客運產品供給，不斷提高服務品質，包括精準增加運力供給。在基本列車運行圖基礎上，針對暑期旅遊出行需求，增開宜昌東至上海虹橋、西安北至青島西等跨鐵路局直通臨時旅客列車100列，延長濟南西至琿春、長沙南至上海虹橋、貴陽北至武漢等7列旅客列車運行區段。

根據「鐵路12306」車票預售和候補購票情況，彈性增加運輸力，及時在熱門方向和線路增開旅客列車，動態滿足旅客需求。對在主要城市間開行的列車特別是進北京、進上海等列車加開車輛，有效增加旅客座位。