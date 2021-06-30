2019年立委選舉期間，25歲翁姓碩士生涉嫌在維基百科網站，竄改尋求連任的嘉義縣立委蔡易餘個人介紹，將原本「無配偶記載」的他，改註記配偶為外號「卡神」的楊蕙如。經蔡易餘提告後，2020年底嘉義地院依違反選罷法判翁男徒刑6月得易科罰金、褫奪公權2年，但上訴二審卻逆轉改判無罪。

台南高分院合議庭認為，翁男竄改蔡易餘的配偶欄為楊蕙如，主觀上難以認定有使蔡不當選的意圖，加上也沒有造成蔡的名譽損害，因此改判無罪。此案檢方仍可上訴，但翁男不得上訴。

檢方起訴指出，2019年12月5日上午近9點，翁男在嘉義縣住處以電腦登入網路維基百科，竄改當時已登記參選立委的蔡易餘個人介紹，將蔡的配偶欄改為「楊蕙如」，供不特定人上網瀏覽，致他人誤信蔡為有配偶之人，卻隱瞞已婚身分，質疑蔡的誠信，足以損害蔡的名譽，且影響選民對候選人政治操守及形象的判斷，損害選民投票行為的正確性。儘管竄改後41分鐘，翁又刪除竄改資料，但已遭人截圖廣為散布。

翁男出庭應訊時，不否認曾做過此事，但辯稱並無意使蔡易餘不當選，只是看到網路流傳蔡與楊出遊的照片，帶著戲謔、好玩心態竄改資料。

二審認為，選罷法中意圖使人不當選的構成要件，須有「主觀意圖」，由於維基網頁未提到蔡將參選第10屆立委選舉，因此他有無結婚、與何人結婚？客觀上與立委選舉無關，即使翁男確有竄改行為，也難以認定對方主觀上有使蔡易餘不當選的意圖。

合議庭還說，雖然翁男自稱是立委翁重鈞的親戚，但該次選舉翁重鈞已被國民黨提名為不分區立委，與蔡易餘並無直接競爭關係，不能以2人有親戚關係，即推論翁男有使蔡不當選的意圖，一審認定翁男有罪，實有違誤，為此撤銷原判決，改判無罪。