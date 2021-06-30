有些人明明知道婚外情是不對的事，偏偏遇到了還是無法自拔，深深的陷入其中。星座運勢網站「星座上上簽」點名，雙魚座、雙子座、白羊座的人談戀愛不夠理智，就算自己或對方是已婚身分，依然不會放棄，因此很容易落入婚外情的困境之中。

▍1.雙魚座

雙魚座平常腦筋清楚，做事有條理，但是一談戀愛就立刻智商倒退，把理性通通拋開，甚至會為了愛情做出很瘋狂的事，他們是極端的浪漫主義者，越是充滿阻礙的戀情越讓他們無法自拔，這種痛苦又快樂的矛盾感，會讓他們誤以為這是真愛，就算自己或對方是已婚身分，他們也不會輕言放棄，無法順利相愛的悲傷，會讓他們愛得更癡狂，因此更容易陷入婚外情的泥淖中。

▍2.雙子座

雙子座喜歡新鮮事物，充滿好奇心，對刺激的挑戰完全沒抵抗力，最討厭一成不變的生活，而且他們完全不在乎世俗的看法，道德禮教對他完全沒約束力，自由、愛情至上的雙子座一旦遇到喜歡的人，才不管兩人的身分是已婚還是未婚，只要當下相處快樂，他就會非常享受這段愛情，不過他們玩得起卻無法承擔責任，若對方為了自己離婚，或是逼他給名分，他反而會非常困擾。

▍3.白羊座

白羊座性格很像小孩，做事常常不經思考，當情緒上來，在衝動之下往往會做出無法挽回的錯事。他們可以很專情，但要彼此都有心維持愛情的熱度，如果熱情退去，白羊座的愛情消逝，他們就會漸漸開始對外面的野花野草感興趣，就算是已婚身分，也無法擋住他的衝動，在失去理智的狀況下陷入婚外情，事後才悔不當初。