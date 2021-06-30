桃園領航猿今日發佈首波戰力補強，「大瀚」黃泓瀚重磅加盟，為桃園領航猿籃球隊注入新血。不過，同時也宣布賴國維、孫思堯、張耕淯、丁聖儒四名球員合約期滿離隊。

黃泓瀚於學生籃球時期便展現出絕佳身手，2017年開啟職業球員生涯，憑藉堅持不懈的努力以及積極向上的態度，持續進步並打出獨特的強悍球風，且黃泓瀚身高192公分，除主打控衛外，亦能身兼前鋒角色，實為不可多得之人才。

今年適逢合約轉換期，桃園領航猿感謝黃泓瀚在活絡的自由市場，最終選擇加入桃園領航猿，期待黃泓瀚能加速融入團隊，為球隊帶來不同的化學效應，與桃園領航猿一起並肩飛翔。

賴國維於PLG加入領航猿，充分扮演球隊老大哥的角色，穩定軍心、協助年輕球員成長；孫思堯因疫情緣故，隔海完成學業，又參與高張力的籃球賽事，在蠟燭兩頭燒的狀況下，皆完美達成人生的里程碑；自他隊借將而來的張耕淯，積極的與團隊一起成長，並且獲得重用，在賽場中刷新個人數據，也繳出生涯代表作；丁聖儒學成歸隊後，與球團懇談溝通，達成共識，球團祝福丁丁在現今活絡的籃球市場，闖出佳績。