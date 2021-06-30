世新、中原及實踐等3所大學2018年間欲調漲學雜費，但遭教育部否准，3校因此提起行政訴訟，台北高等行政法院今天判決3校勝訴。教育部表示予以尊重，將另作適法之處置；世新、中原及實踐大等3校則表示十分欣慰，並希望教育部能夠尊重裁判要旨及大學自治精神，讓大學得以及時充實辦學資源，提供更好的學習環境，並確保台灣的高教品質。

世新、中原及實踐等3所學校的共同聲明如下：

世新大學、中原大學及實踐大學甫於6月25日收到臺北高等行政法院判決，認定教育部否准三校於107學年調漲學費之處分違法不當，除撤銷原處分及訴願決定之外，並命教育部依照判決意旨，另為適法之處分。針對台北高等行政法院的判決，三校均表示十分欣慰，並希望教育部能夠尊重裁判要旨及大學自治精神，讓大學得以及時充實辦學資源，提供更好的學習環境，並確保台灣的高教品質。

台北高等行政法院在判決中指出：「預算籌措分配」既屬大學自治之範圍，而籌措之手段當然包括對學生收取費用；學雜費收取應屬大學自治之範圍，國家就此所為之監督，應於法律規定範圍內為之。其次，法院認定：教育

部否准三校調整學費之理由，「均非明確，且未指明具體情事，已難認屬有據」；教育部所稱三校申請學費調漲不符合「資訊公開程序」、「研議公開程序」的審查要件，係增設法規所無之要求，「於法無據」；教育部指謫三校助學項目金額「查核機制不詳」部分，亦屬「於法無據」。最後，法院明確諭示：教育部於收到三校調整學雜費之申請後，應該「按各校具體情況，行使裁量權，覈實核定准予調整之幅度」，始屬適法；教育部完全否准三校的申請，有「裁量怠惰」之違法。

三校指出，法院確認「學費收取」屬於大學自治範圍，非常值得肯定。三校強調，依據本件判決意旨，教育部應於公告基本調幅上限1.85％及前一學年度未調整者調幅上限2.29％之範圍內，按各校具體情形，覈實核定准許三校調整學雜費之調幅。此調幅範圍雖與三校申請時所主張調整之2.5％及3.6％幅度尚有差異，但仍有助於挹注日漸短絀的高教辦學資源。三校希望教育部能夠正視高教資源不足之困境，以及大學自治淪為空談之事實，早日依據本判決之法律見解作成准許三校調漲學費之決定，以符法制。