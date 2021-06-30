搭上疫情宅經濟，魯玟言開發雲南香料湯底，盼能連結社區文化。（林和生攝）

研發超過半年，透過滇緬美食常用的香料調味而成的火鍋湯頭，從小出生在里港鄉定遠自治區的姊妹魯玟言、魯玟伶，創業的第一哩路，卻遇上疫情攪局，目前將湯頭改成調理包於網路販售，盼待疫情趨緩，期待藉由異國美食作媒介，能吸引遊客深入社區探訪。

1960年代自滇緬及泰北區域遷徙來台、由近10個雲南少數民族與漢族共同組成的定遠自治區，獨特歷史背景及多元的族群文化，加上雲南香料為主的飲食特色，讓定遠自治區成了滇緬雲南料理的最佳代名詞。

25歲魯玟言坦言，對於這片出生的土地其實沒那麼了解，大學畢業後決定返鄉定居，一直思考著能為家鄉做什麼，與姐姐魯玟伶及社區友人彭薰誼討論過程中，正巧3人都愛吃火鍋，於是突發奇想，嘗試運用雲南媽媽們家傳手藝及香料，歷經多次嘗試與失敗後，終於研發出雲南風味湯底。

一開始在試湯頭比例時，每天要煮2大鍋的湯，搭配食材烹煮，接著找來鄰居、親友協助品嘗，整整試了3個月，終於找到以水蓼、南薑、馬蜂橙、刺芫荽、胡荽子及月桂葉等香料，搭配豬龍骨熬煮的湯底，成了最終口味。

推出冷凍調理包，不僅可做為火鍋湯底食用，更可變換為泰式酸辣河粉、香茅雞湯、泰式清粥等多種吃法，希望讓這段民眾宅在家的日子，能跟全台民眾分享在國境之南的異國美食。

以「滇食一域」作自創品牌，魯玟言透露，過去大家都把雲南少數民族組成的社區視為異域，就是認為與其他地方文化大不相同，但想透過飲食與其他民眾作為連結，傳遞其實大家都是一樣、沒有差別。