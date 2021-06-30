今年5月因新冠肺炎確診遭隔離在雙和醫院的洪姓男子，持刀攻擊3名護理人員，檢方起訴後，新北地方法院裁定羈押，他不服提抗告，台灣高等法院認定他犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，駁回抗告，裁定羈押確定。

洪男在雙和醫院隔離期間，今年5月31日持刀攻擊護理人員3名，經警方到場予以逮捕，請示檢察官後，檢察官以被告罹患新冠肺炎且在隔離中，考量此病傳染性甚強，有事實上不可抗力而無法進行偵查，6月9日下午4時15分許解除隔離後，向法院聲請羈押，新北地檢偵結後將洪起訴。