台東縣消防局台東大隊緊急救護教官李哲豪，8年來超過1萬次的救護出勤，從死神手中救回不少生命，也曾以陽光消防猛男的形象，協助拍攝多部宣傳影片，累積了5萬人次觀看，今年獲選為全國十大傑出救護技術員，在全國上萬名消防局救護技術員中脫穎而出。

31歲的李哲豪綽號「胖胖」，多年來在台東縣消防局高級救護隊擔任緊急救護教官，培訓出無數高救隊員，堪稱是推動救護培訓的「重磅推手」，他說，以前也曾是消防猛男，只是結婚後有了孩子，身材略有「走鐘」，不過，在同儕中，他仍是位陽光型暖男。

李哲豪是高雄人，警專畢業後分發到台東縣消防局已滿10年，他說，在讀警專時，老師說過1句話：「不要覺得自己很平凡，或許在別人最需要你時，你就是他唯一的貴人，所以如果你沒有準備好，就沒有人能幫助他」，因此，分發到消防局後，什麼訓練都參加，最後 投入高級救護員訓練，為的就是讓自己有充分的準備。

根據統計，台東縣去年無生命跡象患者急救成功率達到25.3％，李哲豪在台東高救隊8年來，參與的救護案件也超過1萬多次，其中有40件OHCA患者經緊急救護後恢復自主心律。

李哲豪多次跟死神交手，讓患者從鬼門關救回的機率大增，還自拍宣導微電影，獲得許多國家相關行業的轉載分享，這次獲選為全國十大傑出救護技術員，他說，學長學姐們是披荊斬棘出來的，比他還辛苦，所以他是站在巨人肩膀上，大家一起努力，摸索出最符合台東救護的模式。