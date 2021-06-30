日本TBS電視台今6月（30）日報導，針對日本防衛副大臣中山泰秀近日將台灣稱為「國家」一事，日本防衛大臣岸信夫30日談及該言論時表示，中山的看法不代表日本政府立場。

岸信夫也明確表示，日本政府不將台灣看作「國家」，「一個中國」的立場從未改變。日本《產經新聞》6月30日也報導，日本內閣官房長官加藤勝信在30日的記者會上表示，中山泰秀的發言是自己個人觀點，並且清楚中方對此發言感到不滿。

日本防衛副大臣中山泰秀6月28日接受華府智庫哈德遜研究所專訪時表示，日本必須保護台灣這個民主國家，因為「我們不（只）是朋友，而是家人與兄弟」。他並表示對包括日本和美國在內的許多國家自1970年代以來承認北京方面而不是台北的「一個中國」政策是否經得起時間考驗提出質疑。

6月29日，中國大陸外交部發言人汪文斌對此回應稱，中方對日本政府高官發表錯誤言論表示強烈不滿，已經向日方提出了嚴正交涉。他指出，該政客公然將台灣稱為所謂「國家」，嚴重違反中日聯合聲明等四個政治文件原則，嚴重違背日方迄今多次作出的「不將台灣視為國家」的鄭重承諾。中方要求日本政府就此作出明確澄清，確保不再發生此類情況。