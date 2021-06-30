疫情嚴峻，全國提升三級警戒，財團法人「犯罪被害人保護協會」配合法務部推動「因應三級疫情司法保護緊急紓困措施」，加碼採購更生人、馨生人(犯罪被害人)及家屬商品，並提供「紓困防疫關懷箱」協助經濟弱勢的被害人家庭，第一批已發放288戶，第二批則將自下周一7月5日起發放228戶。

犯保協會表示，協會在疫情期間，加碼採購更生人、犯罪被害人及家屬商品，包括雲林更生人經營的「耕心有機農場」包裝米、台南更生人經營的「虱目魚世家」古早味狗母魚酥等產品，第一批已採購馨生人及更生人自營商品計1011份31萬460元。由於第三級警戒延長，犯保協會加碼規劃採購第二批馨生人及更生人產品，包括南投馨生人阿土伯茶葉、宜蘭陳姓更生人「逗留農場」蔬果乾等。

另犯保協會各分會除在6月28日起，陸續配送第一批紓困防疫物資，每戶約1500元的「紓困防疫關懷箱」，包含雲林「耕心有機農場」包裝米、臺南「虱目魚世家」古早味狗母魚酥、南投「華興茶葉」以及500元購物金提供採購個人需求的口罩、酒精等防疫或衛生用品，共計馨生人家庭288戶、988人受惠。

而協會也將加碼向馨生人、更生人採購物資1368份，共33萬5160元，於7月5日起透過各地分會發放配送「紓困防疫關懷箱」，給228戶馨生人家庭共775人，協助其渡過疫情難關。

犯保協會表示，協會在疫情期間，將透過各項紓困措施，陪伴馨生人度過疫情關卡、紓困振興。如有相關問題，或想一同共襄盛舉採購馨生商品，都可撥打協會免付費服務專線0800-005-850詢問或與協會所屬各分會聯繫。