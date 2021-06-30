台美今天召開美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，美國貿易代表署指出，會中針對革新台灣醫療器材許可流程、解決美豬美牛業者面臨的市場准入壁壘及數位侵權等領域取得進展，雙方同意在TIFA協定下，成立新的勞工工作小組，並召開多個工作小組會議，以強化交流。

美國在台協會今天轉達美國貿易代表署的新聞稿指出，美國和台灣召開第11屆美台貿易暨投資架構協定（TIFA）委員會會議，由美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）共同主持。

美國助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）和行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮共同帶領本次線上會議的討論，會議聚焦於增進美台長久以來的貿易投資關係。其他美國參與方及對談單位包括AIT、 美國農業部、商務部、衛生及公共服務部、勞工部、國務院和財政部。

根據TIFA協定，TIFA委員會會議為美台當局進行貿易投資對話的主要機制，並涵蓋各項對美台利益相關者至關重要的議題。

美國貿易代表署指出，美國官員在會中強調美台貿易投資關係的重要性，並表達希望未來能有更緊密且更持續的交流。美方討論拜登賀錦麗政府以勞工為中心的貿易政策，即勞工在談判桌前能有一席之地，執行健全的勞工標準，並廣泛分享經濟紅利。

此外，美國官員也討論了美台在關鍵貿易和環境議題上共同合作的機會，例如，打擊野生動物販運，以及研議透過貿易政策應對氣候危機的可行性。

美國貿易代表署指出，美台雙邊皆樂見高層貿易交流再度重啟，並表示希望能夠密切合作，一方面共同深化美台貿易投資關係，另一方面作為民主夥伴，支持以勞工為中心的貿易政策，並致力於打擊全球供應鏈中強迫勞動的問題。為此，雙方同意在TIFA協定下，成立一個新的勞工工作小組。

雙方也談及美台在亞太經合會議及世界貿易組織等國際組織的合作，並討論了鞏固供應鏈韌性的重要性。同時，雙邊也強調台灣作為美國的夥伴，在改革多邊貿易體制中扮演的角色；並表示支持雙邊共同合作，加強關鍵供應鏈的安全和韌性。

美國貿易代表署指出，在TIFA委員會會議中，美台當局也討論了一系列具體的貿易和投資議題。雙邊肯定若干領域所取得的進展，例如，台灣營業秘密保護的執法，以及即將革新的台灣醫療器材許可流程。

此外，美台當局致力於加強合作交流，以期應對尚未解決的貿易問題，包括美豬美牛業者所面臨的市場准入壁壘，以及美國在版權立法、數位侵權、金融服務、投資和監管透明度等領域所提出的疑慮。

為支持美台強化交流的承諾，雙邊同意召開若干TIFA工作小組會議，包括農業工作小組、智慧財產權工作小組、技術性貿易障礙工作小組、投資工作小組，以及其他必要的工作層級會議。