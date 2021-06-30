5歲小男童額頭受傷，父親自行送醫，但路不熟，在萬豐所員警帶路下迅速到亞大醫院，經止血、縫針後無大礙。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

「警察先生，我兒子撞到頭，但我找不到亞大醫院。」中市警局霧峰分局萬豐派出所巡邏車，日前正要前往執行酒駕臨檢勤務時，年約30歲的阮姓男子，以急促的喇叭聲示意，員警停車了解原委後，立即鳴笛開道，僅約三分鐘就順利將父子引導至亞大醫院急診室救護。

霧峰分局萬豐派出所員警29日晚上，前往中投西路與丁台路口執行取締酒駕臨檢勤務時，後方一輛小貨車，突然以連續急促的方式，按喇叭5、6聲，員警覺得後方車輛，應該有什麼事發生，遂路邊停車，下車了解，開車的的阮姓男子，緊張的向警方表示，自己五歲的兒子，不小撞到頭，血流不止，要到亞大醫院急診。

阮男表示，自己居住在烏日區太明路成豐巷，兒子在客廳玩時，額頭不小心撞到桌角，鮮血直流，由於傷口很靠近眼睛，爭取時間，決定自己開車送醫，不過路況不熟，開到這裡，就分不清楚醫院的方向，可帶路送我到亞大醫院嗎？

員警聽完，立即將巡邏車警笛鳴上，一路疾駛，本來要十多分鐘的路途，約莫3分鐘就到亞大醫院急診室了，阮父抱起兒子，就往裡衝，幸好經醫師止血、縫針後，已無大礙，阮父放下心中大石，頻頻向員警道謝。

霧峰分局長陳家銘表示，警察的工作不單是依法行政、干涉取締，要將民眾小事當成警察大事辦理，本著關懷弱勢及同理心，主動關懷需要幫忙之民眾，民眾如有任何緊急情事，可撥打110尋求警方協助，警察會竭盡所能地幫忙。

陳家銘也不忘呼籲，在防疫期間請民眾確實將口罩戴好戴滿，不佩戴者可依傳染病防治法第70條第1項規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，請民眾注意遵守防疫等規定，全民共同防疫。