前美女議員李婉鈺擁有亮眼外型加上直爽個性，讓她吸引追求者無數，曾與藝人張克帆、庹宗康’、音樂人黃靜波、建築師牛建喬，和立委劉建國、前立委高志鵬、張碩文等傳出緋聞。現年49歲的她情路坎坷，至今仍單身，日前在網路節目中回首過往幾段情，更忍不住感嘆「男人他都是會花心」，還大爆與張克帆7年情內幕，透露某天想給對方一個驚喜，想不到驚喜變驚嚇，在對方床底下見到莫名東西，敵不過七年之癢走上分手一途。

李婉鈺日前上網紅486節目，自爆被感情傷很深，坦言小時候因家庭環境關係，總是跟大家眼中的富二代、高富帥，感情好如哥兒們般地玩在一起，她也坦言剛開始碰到帥哥立刻在心中關上門，「我就覺得這種人最不OK，高富帥更不OK，立刻拒絕，因為我覺得這樣子的人會讓自己陷入無止盡的麻煩，他們對女生反正手到擒來不會很珍惜。」但李婉鈺走過人生一輪，才發現自己錯了，因為怎麼樣的男人他都是會花心，會壞的都會壞，還不如這些所謂的高富帥或是二代。

張克帆與老婆顏睿瑧結婚5年感情恩愛。(本報系資料照)

李婉鈺自曝在這30年來，共談過7次戀愛，每一段感情她都很認真投入，也讓486先生好奇她與張克帆的一段情。李婉鈺說張克帆個性幽默風趣又溫柔，人緣非常好，兩人交往長達7年，但最終仍走不到完美結局，她感嘆：「男人會花心的就是會花心。」

原來李婉鈺那陣子為了工作，每天都住在工地的鐵皮貨櫃屋，某天突然想回去給張克帆一個驚喜，想不到卻變成驚嚇，她說：「反正就是床底下見到莫名的內衣褲，與保養品等等的，反正就這樣分手。」還透露內衣褲的主人是男友公司小妹，令她不解為何每一段戀情，幾乎都是遇到對方背叛分手。