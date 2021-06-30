總統蔡英文第二任任期將於2024屆滿，美麗島電子報日前公布一份2024總統大選民調，新北市長侯友宜以22.3％居第一、副總統賴清德以21.8％居第二、台北市長柯文哲則以17.8％居第三。前民進黨立委沈富雄分析指出，柯文哲在2024年的角色，比我們原先想的多；至於未來藍、白會不會合？沈富雄指出，台灣的政局沒有簡單到什麼合、什麼不合，這是很微妙的。

根據《美麗島電子報》日前公布的一份2024總統大選民調，是在6月23日與24日進行調查，結果顯示，侯友宜以22.3％領先群雄、賴清德以21.8％居第二、柯文哲以17.8％居第三、前新北市長朱立倫以7.1％列第四、桃園市長鄭文燦6.7％列第五。

沈富雄30日在《雲端最前線》節目中表示，防疫是柯文哲的專長，他的做法得到大家的肯定。民進黨修理柯文哲就是傻，民進黨常常靠那些1450，但卻沒有傷到柯的要害。沈富雄接著表示，柯文哲實在不用煩惱，因為民眾黨民調也上去了，不過，民眾黨是一人政黨，是靠柯文哲帶動這個黨。若是沒有疫情了，柯文哲的民調恐怕就會漸漸下來。

沈富雄指出，有這波疫情的幫忙，柯文哲在2024年的角色，比我們原先想的多，那時就要看他怎麼拿捏。而柯文哲並不會因為參與大選，傷及他希望當選的這個人，他不會讓這件事發生。也就是說，對藍營跟綠營，柯文哲希望這個人當選，顯然就是不要另一人當選，那他所有的動作就不會對另一人有利。

沈富雄認為，柯文哲有時表面講話沒有那麼真，因為柯文哲大概心裡頭有數，自己不會當選，但是他的取向、他的走向、要不要選，或是他選了以後，什麼時候要退出，或者不退出，最後要挺誰，這些都是一連串的動作。

至於藍、白未來會不會合？沈富雄指出，台灣的政局並沒有簡單到什麼合、什麼不合，這是很微妙的，有時是檯面下運作、有時是心照不宣，有時是千變萬化的、有時是今天和明天不一樣。柯文哲如果能靠一個人把民眾黨帶大，這是他最大的願望，但民眾黨是帶不大的，因為要把黨帶大需有像樣的國會席次，但國會席次是單一選舉，除了因選票的關係在不分區立委拿到7、8、9席外，要在某一縣市以區域立委的身分當選的可能性幾乎是零。