新北增23例！三重湯城最新情況 侯友宜記者會說明

新北市長侯友宜在近期民調結果，拿下「政治人物信任度」、「最適合擔任下屆總統」雙料第一，但近期因轄內疫情確診人數高，而遭綠營抨擊。對此，媒體人韋安投書媒體坦言，有些人心裡的OS，只有把政壇人氣第一的他打垮，才能遺留下一片廣闊的權力空間來分食。

《美麗島電子報》28日公布6月重點政治人物的民調變化，其中「誰最適合擔任下屆總統」民調，新北市長侯友宜22.3點的信任指數位居第一，副總統賴清德則以21.8點位居第二，台北市長柯文哲則以17.8點排第三。

此外，政治人物信任度調查，侯友宜以72.4點的信任指數位居第一，賴清德則以59.2點位居第二，桃園市長鄭文燦的58點第三、柯文哲55.9點第四、前新北市長朱立倫54.7點第五，而蔡英文總統則以47.6點、不到5成的信任指數位居末位。

對於侯友宜民調高卻屢遭綠營針鋒相對，韋安30在臉書轉貼他投書《ETtoday新聞雲》內容指出，侯友宜在經歷疫情風暴的危機處理，和承受「滅侯認知戰」的無情打擊之後，仍能維持領先、長期保持民意支持和聲望第一，證明侯的施政能力，和政治風格，已經得起最嚴格的考驗。

韋安坦言，從前，每當重大刑案現場，如陳進興綁架南非武官案，只要他穿起防彈背心，就是一場正邪對決。而他總是代表正義的一方，贏得全民的支持和肯定。

而當五月疫情風暴突如其來，侯友宜穿上代表緊急動員和高度警戒的市長指揮官紅背心，為保護400萬市民，與病毒作戰時，他的政敵們，卻仿佛聞到血腥，開始發動他就任市長2年半以來，最猛烈的政治攻擊。

「我們敵人只有病毒」，侯友宜多次這麼説。但不少側翼和網軍，拿新北確診人數高，來批評侯友宜防疫不力，天天講「新北第一」、「全台陪雙北坐牢」。他感慨，有些人心裡的OS卻是：「侯友宜才是最大的敵人。」因為只有把政壇人氣第一的他打垮，才能遺留下一片廣闊的權力空間來分食。