長榮航空BR-78航班30日下午載運台灣自購的第3批共41萬劑莫德納疫苗抵台，該航班是客機載貨，由荷蘭阿姆斯特丹機場起飛，於下午4時46分抵達桃園機場。疫苗抵台後，地勤人員將疫苗卸下，先由海關機邊驗放，再讓拖車送往長榮空運倉儲，待完成通關程序後，將運送至冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業再提供接種。（陳麒全攝）

政府購買的41萬劑莫德納疫苗今天運抵台灣，蔡英文總統表示，接下來的七月、八月，隨著日本將提供第二批AZ疫苗，以及國際供貨逐漸穩定，還會有更多疫苗抵達。她已指示行政院和指揮中心，務必要規劃好施打進程，一定要跟各縣市加速溝通協調，做好各項準備工作。

長榮航空BR-78航班30日下午載運台灣自購的第3批共41萬劑莫德納疫苗抵台，該航班是客機載貨，由荷蘭阿姆斯特丹機場起飛，於下午4時46分抵達桃園機場。疫苗抵台後，地勤人員將疫苗卸下，先由海關機邊驗放，再讓拖車送往長榮空運倉儲，待完成通關程序後，將運送至冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業再提供接種。（陳麒全攝）

長榮航空BR-78航班30日下午載運台灣自購的第3批共41萬劑莫德納疫苗抵台，該航班是客機載貨，由荷蘭阿姆斯特丹機場起飛，於下午4時46分抵達桃園機場。疫苗抵台後，地勤人員將疫苗卸下，先由海關機邊驗放，再讓拖車送往長榮空運倉儲，待完成通關程序後，將運送至冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業再提供接種。（陳麒全攝）

蔡英文在臉書表示，新一批政府購買的疫苗已經到貨，現在最重要的是持續施打疫苗！今天抵達的疫苗，只是我們外購疫苗的一部分。目前，我們從各個管道取得的疫苗，累計已經超過526萬劑。接下來的七月、八月，隨著日本將提供第二批AZ疫苗，以及國際供貨逐漸穩定，還會有更多疫苗抵達。

41萬劑莫德納疫苗到貨，蔡英文：還會有更多抵達。取自蔡英文臉書

她說，疫苗是對抗疫情的重要武器，所以，我們必須加速、擴大疫苗施打。她已經指示行政院和指揮中心，務必要規劃好七、八月的施打進程，一定要跟各縣市加速溝通協調，做好各項準備工作。

蔡英文強調，只有加速、擴大疫苗施打，才能升級防疫網，提升群體免疫的能力。「所以我要拜託大家：如果家中有人符合疫苗接種優先順位，請把握機會，盡快施打」。打疫苗，不但能保護自己、保護家人，也是在為全台灣的防疫工作盡一分心力。