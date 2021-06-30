台美今天恢復召開「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議，行政院政務委員鄧振中會後表示，此次會議與過去有很大差異，過去美方都是「要求我們要做這個、要做那個」，今天則是基於合作精神召開會議。他說，原因是台灣已把美方指責的問題，也就是豬肉萊克多巴胺的安全容許量問題解決了，充分了解台灣想跟美國接軌的決心，因此就用積極態度與我會議。

睽違5年的TIFA於今天開始重新展開，蔡英文總統事前特別表示，這將為台灣走向國際經貿舞台做好準備。會議結束後，針對今天會談氣氛及美方態度，鄧振中表示，我方向美方表達，台灣希望有一天能夠跟美國簽訂雙邊貿易協定BTA，美方答覆「我們有很多事情需要去處理，類似今天會議討論的議題，如果都能繼續下去，當然對達成目標有幫助。」

鄧振中強調，美方最後在總結表示，今天會議非常具有建設性，「我報告一下，跟過去TIFA很大的差異，就是過去都是美方要求我們要做這個、要做那個，今天則是基於合作精神進行會談。」

鄧振中進一步解釋說，台灣已經把過去「美方指責我們很大的問題」，也就是萊克多巴胺豬肉的安全容許量問題解決了，這讓美方充分了解台灣想在政策上跟美國接軌的決心，因而用積極態度處理今天的會議。

至於此次會議是否也談及台灣進口美國萊豬後的台美關係影響？鄧振中說，美方對我們去年8月制定萊克多巴胺的安全容許量這件事，「他們對我們願意跟國際規範接軌的決心表示高度的讚許」，認為可以看出台灣的努力，也因此促成這次會議。

對於未來台美若簽訂貿易協定，名稱是否就是BTA？鄧振中說，這次會議倒沒有談到這麼細，但國際對於字眼的運用是交互使用，有的稱為雙邊，有的稱為自由貿易協定，但這都不重要，重要的是協定能幫助雙方企業。