台美今天召開「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議，外界關注美方是否將加速提供台灣疫苗。對此，與會的衛生福利部次長薛瑞元表示，雙邊有討論進口程序的簡化，將以滾動式審查方式，在沒有減少把關的情況下加速疫苗進口。薛瑞元更證實，美方很願意針對授權台灣代工疫苗進行討論。

台美今天召開TIFA視訊會議前，有關美國是否以疫苗換取台灣半導體作為交換條件，白宮發言人莎琪予以否認。在此同時，美國商務部部長也對外表示，台積電高層已向美國請求協助取得新冠疫苗。

針對今天會議，是否有就疫苗議題達成結論，衛生福利部次長薛瑞元表示，會中有提到疫苗要進口到台灣，將透過滾動式審查的程序，在沒有減少把關的情況下加速審查。

薛瑞元也說，有關於疫苗的授權代工，這部分是由我方提出，美方很願意就此議題往下在工作小組繼續討論。他強調，由於這項議題牽涉到不少東西，因此美方很願意繼續跟台灣往下討論。

至於會中是否有談及要協助台積電買疫苗？或以晶片交換疫苗？薛瑞元回應，關於台積電尋求美國政府幫助買疫苗，在會談並沒提到。