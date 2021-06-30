台北市警中正二分局王姓警員不滿2年內被李姓兄弟8度檢舉他騎警用機車逆向違規，控告李姓兄弟涉嫌誣告，台北地檢署調查時，李男弟弟坦承檢舉，供稱他不想看到男員警當管區，希望透過檢舉，讓警局能換個女警來當管區，檢察官聞言啼笑皆非，但檢察官認為李的無厘頭檢舉，並不會讓王員受到刑責或懲戒處分，與誣告罪構成要件不符，30日不起訴李姓兄弟。

檢方調查，李姓兄弟被控從2019年10月14日到去年3月13日為止，8次用e-mail帳號寄信到內政部長信箱，或是打電話至王姓警員任職的派出所，王員騎乘警用機車逆向等多項違規，但事後警方調查，王員被檢舉的時間，不是休假就是另有勤務，檢舉內容不符實情。

檢方調查時，李姓兄弟的弟弟坦認是他檢舉，辯稱是為了想換掉男警，讓女警來當管區，所以用哥哥的e-mail寄信，與哥哥無關。哥哥則辯稱家中電腦每個人都使用，弟弟用他的帳號寄送e-mail，他不知情，兄弟倆均通過測謊。

檢方函詢警政署，發現王員若有違規逆向騎車，是依據《警察人員獎懲標準》懲處，與《刑法》誣告罪須意圖他人受「刑事」或「懲戒」處分的構成要件不符，而且民眾檢舉也須調查是否屬實，亦不涉犯使公務員登載不實等偽造文書罪責，依罪嫌不足，將李姓兄弟不起訴。