新冠肺炎疫情嚴峻，近來疫苗到貨，嘉義縣陸續辦理27場大型疫苗接種站，衛生所也提供疫苗接種服務，因應防疫安全距離及天氣不穩等，急需戶外搭設帳篷，增加外部等候空間，第4波疫苗擴大接種站7月1日將開打，今天法鼓山贈送50頂帳篷給嘉縣，縣長翁章梁說，感謝法鼓山慷慨捐贈力挺抗疫。

嘉縣政府指出，連日來天氣變化多端，一下晴朗炎熱一下大雨來襲，不論是篩檢站還是疫苗接種，都需帳篷建立友善空間，長期下來租賃費用龐大，幸獲法鼓山大力協助，捐贈帳篷50頂，提供各鄉鎮運用促使防疫工作順利推展，不影響疫苗施打進度。

翁章梁說，打疫苗是目前防疫首重，目前已辦理27場次大型接種服務，疫苗利用率高達95.79％，有4萬1634人接種，75歲以上接種率達41.5％表現不俗，第4波疫苗擴大接種站7月1日正式開打，呼籲鄉親踴躍接種，感謝法鼓山慷慨捐贈力挺抗疫。