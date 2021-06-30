從中國大陸、印尼到巴西，許多國家都仰仗中國大陸疫苗來為國民實施疫苗接種計畫；然而，日前卻傳出全球前10大疫情嚴峻國家，有4國選擇大陸疫苗，加上印尼近日也爆發新冠感染潮，讓人懷疑大陸疫苗是否有足夠效力抵擋Delta病毒(首次發現於印度)。對此，《路透社》採訪大陸防疫專家鍾南山，認為從廣州疫情來看，陸製疫苗能降低有症狀感染與重症風險。

※大陸疫苗對Delta有效嗎

報導指出，針對大陸疫苗對變種病毒的防護力，中國大陸並沒有提供大規模臨床實驗的數據，而實際施打後的數據亦付之闕如。由於缺少針對Delta病毒的疫苗詳細數據，使得外國專家難以進行有意義的同僚評閱；不過，大陸公衛專家卻呼籲民眾應盡快接種疫苗。

儘管如此，大陸防疫專家鍾南山卻堅稱，從廣州市的疫情來看，大陸製疫苗能降低Delta病毒的有症狀感染與重症風險。不過，這樣的結果是初步觀察，由於樣本數很少，仍需要進一步研究。

科興發言人劉佩成則指出，根據接種疫苗者的血液樣本，顯示科興疫苗讓Delta病毒的影響下降3倍。他強調，只要進行加強劑量施打，就能快速的產生更強、更持久的對抗Delta病毒抗體；不過，他並沒有提供佐證論點的數據。

大陸疾病預防控制中心副主任馮子健上週表示，與其他變種病毒株相比，大陸製的兩款疫苗產生抗體在面對Delta病毒株上，有效性較低。但是，馮並沒有提供這兩款疫苗的具體資訊。

不過，從廣東省南部日前發現首例Delta變種病毒，但接種疫苗的大陸民眾卻都沒有轉為重症；甚至，該地發現的重症病患，通通都沒有接種疫苗，似乎說明陸製疫苗能提供重症保護。

不過，香港大學金冬雁表示，即使馮如此表明，卻仍不足以支持大陸疫苗對重症病患有效的假設，仍須更多數據加以佐證。

印尼官員6月初時表示，由於Delta病毒株肆虐，印尼每日確診人數都創下新高紀錄；即使接種了科興疫苗，仍有數百名醫護人員感染新冠肺炎。但是，並沒有說明感染的是否為Delta變種病毒。

※與西方疫苗相較效力如何

英格蘭公共衛生署（PHE）5月份研究數據發現，輝瑞疫苗在完成第二劑接種的2週後，對Delta病毒株有症狀感染的有效率為88%。至於對在英國發現的Alpha變種病毒株，有效性則為93%。

相較之下，AZ疫苗對抗Delta病毒有症狀感染的效力為60%，對Alpha病毒這一數字為66%。

至於嬌生疫苗，則沒有具體數據證實該疫苗單劑保護力為何。目前美國傳染病學家正評估，使用mRNA疫苗的接種者，是否要注射補強疫苗。

※廣東疫情有多嚴重？

廣東為中國大陸製造與出口中心，自5月出現首例本土Delta變種病毒株感染以來，該病毒已成該省主要確診原因。目前廣州約146起病例、深圳與東莞附近則有數起案例。不過，自6月22日，該省沒有任何新的確診病例。

※廣東採取哪些措施

自傳出疫情以來，人口約1.26億的廣東加速疫苗接種。截至5月19日，共注射3915劑疫苗；到了6月20日，此一數字升至1.0112億劑。

此外，廣州、深圳與東莞則快速封鎖感染者與接觸對象所處的社區，並採取多輪大規模篩檢。此外，這些城市也要求旅行人口出示陰性證明。鍾南山表示，如果沒有有效的控制措施，在最初一起病例後的前20至30天內，廣州市會有730萬人遭感染。