范嫌涉嫌性侵女網友，遭警方逮捕。（王揚傑翻攝）

新北市中和警分局本月初接獲被害女子報案，稱透過交友軟體與男網友見面，卻慘遭性侵。警方追查，犯嫌32歲范姓男子曾偽開百萬張電子發票詐獎金，因長相帥氣被稱為「詐騙界羅志祥」；後又以裸照脅迫前女友性侵得逞被判刑，通緝逃亡期間再度犯下性侵案，台中地檢署5月二度發布通緝。中和警方今（30）日下午逮捕范嫌，目前偵訊中。

據了解，范嫌本月3日透過網路交友軟體認識被害女子，表示要幫女子送宵夜，得以進入女子住處，范嫌與女子同桌飲酒吃宵夜，卻趁女子已有醉意時性侵，女子反抗，范嫌即徒手毆打女子後逃逸。

警方查明范嫌身分後，循線追查得知他藏匿在中和區另名女網友住處，今派員在外埋伏，下午3時許，趁范嫌外出購物時將其逮捕。

據了解，2018年6月間，范嫌用人頭在台中成立資訊公司，偽造交易紀錄並開立電子發票，4個月內開出450多萬張，詐取獎金435萬元。

此外，范嫌借錢購買BMW跑車代步，並承租嘉義、高雄和台中等多處豪宅，憑藉貌似藝人羅志祥的外表，在交友軟體營造高富帥假象，同時與多名女子交往，直到檢警查出范嫌詐取電子發票獎金後，被害女子始知受騙。

警方調查，范嫌逃亡期間至少犯下3起性侵案，現已擴大偵辦。警方表示，范嫌涉犯妨害性自主案，訊後將函送新北地檢署偵辦，另遭台中地檢署妨害性自主通緝部分，將解送范嫌至台中地檢署歸案。

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