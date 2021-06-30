草爺希望拋磚引玉，讓更多社會大眾一起幫助屏東果農。（紅心字會提供）

草爺位於南投草屯的工作室有300坪大空間，前身是幼兒園。（紅心字會提供）

草爺從網路出道，懷抱電影夢想，表示自己正在努力朝夢想前進。（紅心字會提供）

草爺在網路上擁有百萬超高人氣，他希望能為社會做更多有意義的事情。（紅心字會提供）

百萬YouTuber草爺日前客串電影《山中森林》，電影因疫情爆發停拍，他宅在家也沒閒著，持續拍YT影片，但坦言受到疫情衝擊，每個月收入短少一、兩百萬，且每個月要支付公司人事開銷高達50萬，「但這是自己的主業不能斷，往好處想，大家都在家裡看影片，我的頻道訂閱破百萬，歌曲〈兄弟你說〉點閱數也破千萬，滿爽的」，他為答謝大家，也力挺果農，特別訂了屏東愛文芒果分送各界好友。

草爺表示，自己的朋友是屏東果農，「朋友寄給我試吃，一吃覺得很不錯，就想在疫情期間，讓大家都能乖乖在家吃芒果，不要到處亂跑」，他目前共花了24萬訂購250箱，約3700顆，坦言自己的果農朋友的確在Delta病毒爆發後有被退訂單，「但新聞出來之後，大家知道果農的辛苦，訂單有陸續增加變好」。

草爺日前和作家林立青受紅心字會邀請做公益整理分送防疫物資包，卻挨網友酸「你是侯昌明嗎？」他坦言當下生氣「但是睡一覺起來就覺得還好，轉念一想，愛酸你就去酸，能讓你看到跟我一起做，就是對社會的回饋，你邊酸我邊跟著我做（公益），我也爽 ！」他雖然在YT影片中搞笑，談到做公益卻害羞說：「只是盡微薄的力量，每次被問到做公益，我常常想，我夠格面對鏡頭嗎？應該讓那些做更多、更投入的人來說。」

草爺在南投草屯承租300坪的空間當工作室拍影片，目前員工分流上班，坦言遠距上班少了很多腦力激盪和討論的機會，「這裡原本是幼兒園，有小池塘、花草，我還弄了一個棒球打擊區」，他笑說日前突然很想釣蝦，但嚴守防疫期間不群聚，「買了幾隻泰國蝦，放在池塘自己在那邊釣，還釣到我養的魚。」

他除了Youtuber本業，也計畫將《兄弟你說》拍成電影，「本來要拍影集，在跟製作公司聊的時候，因為題材牽扯到黑道，影集會比較難賣出，後來版權公司建議我拍電影」，他說，才找《做工的人》作家林立青擔任顧問，疫情就爆發了，目前也只能先延宕。至於電影主角，草爺表示因為拍片認識錢小豪，希望邀請《古惑仔》系列的錢小豪、錢嘉樂參與演出，「我的電影不只有黑道，還有男人之間的義氣，如果能邀請到他們會大大加分」。

草爺日前和彭恰恰拍片，跟對方分享自己拍電影的計畫，「彭哥勸我千萬不要，不要像他一樣」，草爺仍勇敢追夢，「還是希望自己獲得迴響，不管結局好壞都在努力地走著，不做怎知道會不會成功？」他開玩笑說：「跌倒了，就開記者會宣布破產啊！」