花1500元打殘劑是詐騙。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

65歲以上長者可以預約施打AZ疫苗。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

75歲長者從2日開始接種莫德納疫苗。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣6月30日零確診。縣長王惠美再次提醒疫苗施打都是免費，彰化縣沒有開放打殘劑，坊間瘋傳施打殘劑收取費用1500元是詐騙，一經查獲依法送辦，75歲以上列冊符合施打莫德納疫苗共44356人，7日2日開打，65歲以上有施打AZ疫苗意願可向醫院、診所和衛生所預約。

王惠美表示，中央撥發彰化縣莫德納疫苗共5萬5300劑，彰化縣依年紀列冊，以75至84歲為對象，設籍共6萬3733人，扣除1萬9377人已接種，符合接種者4萬4356人。75歲以上只要有意願施打，這波都打得到，2日起開打，請依通知單上指定時間、地點前往。

葉彥伯表示，要結束疫情，最終還是需要施打疫苗，但網路上流錯誤訊息有時間落差，千萬不要誤信了網路數據，落入詐騙圈套。

葉彥伯說明，中央撥發彰化AZ疫苗共9萬6800劑，已施打8萬3499劑，僅剩預留7月專責醫院的工作人員做第2劑使用有4000劑，因印度變種病毒若入侵，必須在第8周施打第2劑的疫苗，得提前預留，另外，匡列800劑供出國自費施打的民眾當第2劑使用。

葉彥伯指出，其餘8501劑提供65歲以上長者，預約施打。即日起至7月1日止，可逕向縣內各合約醫院、診所和衛生所登記，等候通知，依指定時間、地點前往。

疫情期間，詐騙層出不窮，王惠美再次強調安排打疫苗、打殘劑都是不用錢，要索費一定是詐騙，還有許多009開頭的語音詐騙電話，假裝通知「健保卡異常」，另外假綁架、假親友及假檢警等詐騙，提醒家中長輩提高警覺，並再次呼籲，不用須挑選哪種疫苗比較好，只有「沒有打」的疫苗保護力是最差的。