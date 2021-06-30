疫情影響鰻魚外銷受阻，雲林縣口湖鄉促銷蒲燒鰻訂單不斷。（金湖休閒農業發展協會提供／張朝欣雲林傳真）

疫情影響鰻魚外銷受阻，雲林縣口湖鄉促銷蒲燒鰻訂單不斷。（金湖休閒農業發展協會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣鰻魚養殖面積與產量均為全台第1，但去年起受疫情影響外銷受阻，業者生計大受影響，雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會因此推出蒲燒鰻內銷促銷專案，每公斤只要1350元，與疫情前的2000元相比便宜許多，大受歡迎，也讓鰻魚產業不至崩盤。

口湖鄉是雲林縣主要的鰻魚養殖區，可說是台灣鰻魚的故鄉，以往主要銷往日本、韓國與歐盟，但受全球新冠肺炎疫情影響，外銷市場幾乎停擺，金湖休閒農業發展協會因此與養鰻業者、盤商、加工廠共同合作，推出蒲燒鰻內銷促銷專案。

金湖休閒農業發展協會專案經理蔡云姍表示，去年疫情爆發後鰻魚外銷即受到衝擊，養鰻業者只能苦撐展望來年，沒想到今年疫情更為嚴峻，大家實在受不了了，於是針對國人口味促銷蒲燒鰻，原價1公斤1500元，促銷價打9折只要1350元。

蔡云姍說，鰻魚自古即被視為養生補品，營養價值極高，具有強身健體、抗老化預防失智、養顏美容等功效，日本更將吃鰻變成1種飲食文化，每年夏季7月的「土用丑日」即是日本的鰻魚節，民眾都會吃鰻魚進補。

早年台灣吃鰻習慣並不盛行，主要以大鰻燉煮中藥做為食補，日本則以燒烤中、小型生鰻為主流，後來受到日本吃鰻文化影響，烤鰻料理日漸受到國人喜愛，加上國內業者針對國人口味，研發以醬汁處理過的蒲燒鰻真空包，食用方便，才逐漸形成吃鰻風潮。

民眾表示，疫情前蒲燒鰻每公斤要價1800至2200元，算是高價食材，現在因疫情影響促銷，每公斤只要1350元，可說是非常划算，加上蒲燒鰻冷凍後可保存數個月，非常適合疫情期間買來慢慢吃，因此與親友一起團購，吃美食又能幫助養鰻業者，一舉兩得。