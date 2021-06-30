台東縣鹿野鄉鳳梨進入盛產季，卻面臨價格低迷的困境。（莊哲權攝）

台東縣鹿野鳳梨進入盛產，卻因遇到疫情，北、高兩市果菜批發市場和大型超商都塞滿各地送來的水果，導致台東鳳梨滯銷，價格大幅下跌，盤商甚至報不出價錢，集貨場裡還堆著2萬斤鳳梨運不出去，眼看就要放到爛掉，農民欲哭無淚，希望農委會伸出援手。

由於北、高兩市果菜拍賣場貨物擁擠，鹿野鄉1處集貨場裡還塞滿前天採的2萬台斤鳳梨，到現在還運不出去，盤商說，現在鳳梨幾乎已經沒有價格可言。

「今年最慘」，農民表示，疫情以來，消費者不出門，市場需求量降低，加上盤商對鳳梨挑選更加嚴格，又要淘汰掉一半含水量偏多，俗稱「肉聲」的鳳梨，眼看種了20個月的鳳梨大豐收卻運不出去，南部食品加工廠也都飽和，只能放在那邊爛掉，血本無歸，眼淚快要掉下來。

縣議員陳宏宗指出，鹿野鄉的鳳梨正進入盛產期，以前兩岸關係好的時候，大陸還會來收購500多噸，現在因為供過於求，盤商來收購卻沒有盤價，甚至根本不來收購，眼看鳳梨在烈日下逐漸成熟，不採收也不行，真的很可憐。

陳宏宗說，屏東縣還能爭取到淘汰的鳳梨銷毀補助，但台東縣卻沒有，屏東農民若遇到困難，農委會很快就去幫忙，台東農民相對弱勢，得不到政府任何幫助，希望中央重視，伸出援手。

台東有300多公頃鳳梨田，鹿野地區是主要產地。鹿野的鳳梨農說，就算是有契作的農田，特別是和大型量販店合作的，也都一樣賣不出去，呼籲政府來產地看看農民的困境。