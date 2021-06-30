警方今年暑假規畫「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團及網路賭博」、「避免兒少遭色情行業利用等」為4大宣導主軸。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方今年暑假規畫「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團及網路賭博」、「避免兒少遭色情行業利用等」為4大宣導主軸。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方今年暑假規畫「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團及網路賭博」、「避免兒少遭色情行業利用等」為4大宣導主軸。（警方提供／陳世宗台中傳真）

各級學校暑假即將開始，110年青春專案於7月1日正式起跑，為期2個月。因新冠肺炎疫情持續嚴峻，今年青春專案不同以往，在少年保護與防疫並重的前提下，全面以網路及非群聚活動方式舉辦犯罪預防宣導，並以「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團及網路賭博」、「避免兒少遭色情行業利用等」為4大宣導主軸。

警方指出，市警局少年隊與各分局、婦幼隊規劃一系列的非群聚比賽及網路活動，如創意電子海報、創意Slogan(標語)、網路徵文、繪畫等徵件比賽，以及粉絲專頁有獎徵答與多重抽獎活動等，相關活動訊息可至市警局各單位官網及粉絲專頁查詢，獎品豐富多元，就等著青少年們一起來參與！

警方表示，疫情期間同學們在家的時間變多了，上網的時間也變隨之增多，接觸網路媒介的時間也將大幅增加，相對也提高了參與網路詐騙、網路賭博、網路販毒的風險，還有網路霸凌、網路交友風險、資安風險、及充斥色情及性剝削資訊廣告等負面影響，影響青少年身心健康發展甚鉅。

警方強調，為有效降低暑期青少年被害情事發生及落實防疫工作，市警局藉由規劃各類網路參與活動，讓宅在家的青少年學生透過線上參與，舒解無法從事戶外活動的憂慮與焦躁；希望在疫情期間帶給青少年有益身心的抒發管道，同時確保青少年暑期安全活動空間，讓本市青少年擁有一個開心快樂的暑假。

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