新北馬姓女子收容了10多隻流浪犬，因擔心浪浪吵到鄰居抱怨，竟自己種植大麻餵浪浪，台北地檢署30日製造二級毒品罪起訴馬女。依法最重可處無期徒刑。

檢警調查，去年5月，40歲馬女與丈夫倆南下墾丁遊玩時，遇到同是對流浪動物有愛心的外國人，對方分享了用大麻餵食貓狗的經驗，馬女和丈夫回家後沒多久，果真收到對方一些大麻幼苗，馬女便開始栽種，並嘗試餵流浪狗吃大麻，發現狗狗不會亂叫。

馬女認為此舉可解決附近住戶抱怨的浪浪深夜吵鬧問題，為多種一些大麻，因此上網買棚架、營養劑、生長燈，警方獲報今年3月間，搜索破獲馬女的小型大麻園，查扣10株大麻、4包烘乾的大麻葉。

警方對馬女和丈夫驗尿，發現2人並無施用毒品反應，馬女坦承種大麻都是為了流浪犬，甚至詢問警察為什麼她種的大麻不會開花，警方回應她的大麻「都是公的」。

馬女和丈夫都被依最重可判處無期徒刑的《毒品危害防制條例》製造二級毒品罪送辦，馬女得知面臨重罪，嚇到哭出來，另馬女丈夫因不知情，獲得不起訴。

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