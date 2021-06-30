農民將一車一車的鳳梨載到嘉縣大林鎮的鳳梨集貨場交貨，因量多現場需排隊等交貨。（張亦惠攝）

中南部連日午後雷陣雨加上大太陽，加快鳳梨成熟速度農民不得不採收，鳳梨集貨場出現排隊景象，但因北農群聚事件影響承銷人進場意願，需求量低、供給量高的情況下，鳳梨價格疲軟，農民疾呼希望大家多買鳳梨。

30日載著一車鳳梨到集貨場的林姓果農說，五月初開始鳳梨開始採收，6月到高峰，目前已是尾聲，沒有做產季調節的鳳梨都是這陣子成熟採收，加上下雨後又出太陽鳳梨熟得快等因素，造成大家只能趕緊採收，之前價格還可以，這兩周一下子量太大價格就往下掉，自己種植約7甲地，昨天甚至排隊到晚上才將鳳梨交出去。

根據資料，5月初時北農拍賣均價都在每公斤3、40元左右徘徊，5月底開始下跌，6月30日北農拍賣均價每公斤13.8元、上價24元、下價7.8元，扣掉箱子、運費、包裝人力後果農賺到的錢所剩無幾。

嘉義縣農業處指出，鳳梨的栽植面積約1500公頃，年產量達5萬8000公噸，占全國產量13％，主要的栽培品種有金鑽、西瓜及牛奶鳳梨，今年初因大陸停止台灣進口鳳梨，為避免傾銷內需市場衝擊國內市場價格，嘉義縣政府積極拓銷日本市場、企業團購平台、電商平台、外銷日本、媒合國內加工廠採購加工等，銷售量約3000多公噸。