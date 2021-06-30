道奇王牌右投包爾(Trevor Bauer)疑似惹了大麻煩，八卦媒體TMZ爆料他對女人動粗，大聯盟與道奇球團隨即開始調查此事。根據包爾經紀人的說法，包爾今年4月（開季之初）在網路認識一名女子，兩人見面發生關係，女子要求包爾在床上「粗暴一點」，包爾照做，結果她受傷了，反過來控告包爾。

道奇球團聲明：「本球團一向高度重視這類指控，同時已經聯絡大聯盟並交由他們處理，我們暫時不會有進一步評論。」今年是包爾加盟道奇的首季，他是去年國聯賽揚獎得主，季外與道奇簽下3年1億美元的肥約。

包爾住在加州的帕莎蒂娜，該女子兩度從聖地牙哥駕車去找包爾，一共發生兩次性關係。兩次女人都過夜並和平離去，沒有發生爭執，女子起初還不斷傳訊與包爾調情，但在第2次見面後數日，女子突然貼出照片，表示自己腦震盪正在接受醫療照護，這讓包爾覺得莫名其妙，但她當時沒有生氣也沒怪罪包爾。此後兩人超過6周的時間沒有見面。

以上是包爾經紀人對媒體的陳述。然而女子雇用的律師幾乎持相反的說法，律師說他的當事人「取得了法院的家暴保護令，並且因包爾近來的粗暴行為而使身心蒙受巨大傷害。」

包爾的經紀人說根本不存在什麼「保護令」，駁斥受害女子的所有指控。包爾在床上的粗暴行為包括掐脖子、甩巴掌，TMZ引述匿名消息來源認為是普通的一夜情變調而釀禍。