香港男星古天樂踏入演藝圈28年，除了在戲劇和音樂方面繳出亮眼成績外，多年來對慈善公益也付出良多，他還低調捐款蓋學校，數量多達有135間。近日有網友爆出，古天樂10年前在貴州蓋的一間小學，早在3、4年前就沒收學生，實地走訪發現已成廢墟；但有當地人跳出來解釋，心碎真相令眾人感慨。

古天樂從2007年獲得聯合國兒童基金會委任，成為香港的聯合國兒童基金大使，往後都很注重公益慈善活動，自己也成立基金會，幫助發展落後地區的小孩，像是蓋學校、水利工程或公共廁所等；但古天樂從未主動宣揚，都是有網友發現一些地區小學會以古天樂命名，才曝光他的善舉。

有網友發現古天樂10年前蓋的小學，如今已成廢墟。(圖/ 摘自東網)

校舍周遭都長滿雜草，看起來已經荒廢很長一段時間。(圖/ 摘自東網)

儘管這兩年全球受新冠肺炎影響，古天樂仍堅持捐款蓋學校，目前估計已有135間中、小學和幼稚園；近日有網友特地到貴州省遵義市走訪，發現10年前他在當地蓋的紅光古天樂小學，早已沒有學生，四周還長滿雜草，看起來宛如一處廢墟。

消息曝光後引起熱烈討論，大多數人替古天樂的愛心感到惋惜，不過，有當地人跳出來解釋學校變廢墟的真相，原來該地區的不少農民決定到城市發展，導致人口越來越少，且古天樂小學周遭還有興建新學校，家長選擇讓小孩讀新學校，學生流失，學校就漸漸荒廢。

過去曾有網友質疑古天樂蓋學校，明明是低調行善，為何都要以自己的名字命名，他本人也溫暖地回應此事，「用我的名字來命名學校，如果以後學校出了什麼事情，第一責任人就是自己，也起到了一個警醒的作用」。