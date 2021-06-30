疫情延燒影視業，64歲資深演員喜翔感嘆幕後「低層的人」生活快過不下去。（照片/游定剛 拍攝）

全台三級警戒超過一個月，影視片場全停工，64歲的「金鐘視帝」喜翔，完全零收入，已連六周靠吃便利店的麵包、牛奶過活，大嘆紓困辦不下來無所謂，他問台灣不是民主的國家，痛批政府憑什不給疫苗?

喜翔坦言食慾低，最愛吃超商奶酥麵包配牛奶，就可過活了。（照片/游定剛 拍攝）

談到疫情延燒到影視業，喜翔瞬間紅眼眶、語帶哽咽表示，幕後底層的人，沒有勞健保和固定月薪，補貼幾萬塊能撐多久?他們上有老、下有妻小，生活真的快過不下去了。喜翔坦言，原本有部戲7月1日要開拍，三級警戒一延再延，兩部戲約都延了，自己還可撐下去，若真的不行，就賴皮點去投靠兒子。

喜翔雖戲約不斷，卻感嘆台灣影視圈沒經費和市場。（照片/游定剛 拍攝）

「別嘴巴講民主，我們的民主國家在哪?」縱橫影視圈近50年，喜翔表示，若不愛這行業，台灣是待不下去的，因沒經費、市場，要資源沒資源，政府輔導金總獨厚給財團，獨立製片卻都被排外。喜翔狠酸政府，若真認為台灣是亞洲第一個民主國家，別只是嘴巴上說，搞競爭、鬥爭，咱們非藍非綠，多為人民想想吧！

喜翔2012年以《老街狂想曲》拿下金鐘迷你劇集男配角獎，而後分別在2014年、2018年，再度拿下兩座金鐘視帝，戲劇演出邀約不斷。喜翔萬萬沒想到，原以為兩周就熬過去了，沒想到熬到現在，甚至完全零收入。談到藝人紓困申請，他滿臉無奈，有人幫他辦，不知會不會下來，因上次辦也沒成功，但沒關係需要的人更多，他一人沒什好紓困的，住美國的兒子也希望他飛過去打疫苗，但他目前回絕，只希望政府加速施打疫苗，讓人民回歸正常的生活。