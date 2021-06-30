環球銀行金融電信協會（SWIFT）發布的最新資料顯示，2021年5月的全球支付貨幣占比排名中，歐元已超過美元成為全球最主要支付貨幣。在5月的排名中，人民幣占比1.9％，超過加幣1.81％，重回全球第五大最活躍貨幣。

SWIFT資料顯示，2021年5月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，歐元的占比為39.03％，超越美元的38.35％，成為全球跨境支付的首選貨幣。

緊隨其後的英鎊和日元分別以5.78％和3.02％的占比占據第三、四位，人民幣則以1.9％位列第五。

歐元在5月成為全球最活躍貨幣，其全球支付占比達到2013年2月以來最高點。使用英鎊支付的占比則連續4個月下滑，已跌至2010年以來最低。美元的占比也降至1月以來的最低點。

SWIFT為200個國家／地區共11000多家金融機構處理跨境支付資料，向客戶及金融業提供資料支援。2010年10月，SWIFT開始以這種方式追蹤人民幣跨境支付占比，當時人民幣排名第35位。