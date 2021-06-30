日本東京都解除「緊急事態宣言」不過10天，日本醫師會會長中川俊男今天說，包括東京都在內的首都圈疫情已開始反彈，如果需要再度發布宣言的話，政府應及早做出判斷。

東京都2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續升溫。日本放送協會（NHK）報導，中川在記者會上說，東京及大阪等地的主要鬧區人潮持續增加，傳染力強的Delta變種病毒驗出比率也增加，「特別是首都圈，疫情可說已經開始反彈」。

他說，一旦到了必須再度發布「緊急事態宣言」的情況時，「發布要及早、解除要緩慢，應慎重行之」。

東京都從本月20日解除「緊急事態宣言」至今不過10天，但疫情從解除宣言後就持續升溫，今天又新增714例確診病例，繼5月26日以來再度出現單日新增逾700例，也較上週三增加95例。

東京都截至今天的一週平均每天新增確診病例為508.4例，再度逾500例，也是前一週平均數的120.3%，從「緊急事態宣言」解除後持續增加。