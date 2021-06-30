新冠肺炎疫情進入3級警戒，台金線航班大幅減少，目前維持每日僅3、4班的運能，導致有時一位難求。縣府今起啟動緊急「專機」，讓有奔喪、醫療等需求的鄉親可以順利往返。

金門縣府因應新冠疫情發展與地區鄉親緊急往返台金需求，在「一般旅客航班不增加、急難救助需求獲保障」大前提下，今起啟動緊急專機，每周一、三、五各1航班，直至全國3級警戒取消為止。

首班專機於下午14：10由台北松山機場起飛，共載送11位符合急難救助條件的鄉親返鄉，16：20則載送10位同樣符合緊急需求助條件及現場候補鄉親旅客3位共13人赴台。今日專機作業順利結束，金門返台鄉親均順利搭上飛機，尚義機場無滯留民眾。

觀光處說明，緊急專機以需求量最大的北金航線為主，有緊急需求的鄉親，可直撥082-318823＃61002-9或0800-318823，在金門的鄉親則可直撥1999縣民服務專線。

緊急專機開放申請部分：一、台灣端機場將嚴格管控，僅開放奔喪、醫療後返金及探望病危家人，以減少人員移動與病毒入侵的風險。二、金門端則以赴台奔喪、就醫及探望病危的鄉親為優先，剩餘機位再釋放至現場候補旅客搭乘。

觀光處提醒，搭乘緊急專機應檢附相關規定各項文件：1、奔喪：訃聞或死亡等相關證明。奔喪回程不予協助。2、赴台就醫：轉診單（適航證明字眼）或重大傷病卡等醫療證明資料。3、就醫後返金：已就醫掛號單、藥袋或出院等相關資料。4、探病：家人病危通知單等。