許多人為了讓保養效果更有感，會在保養時加入精華液的步驟，能在更短的時間內達到保養效果。近日RéVive、AHC、理膚寶水、水潤專科、nomel皆推出精華新品，針對不同膚況設計，無論是缺水肌、粉刺肌、暗沉肌都能找到適合的精華，快趁在家遠距辦公的日子把肌膚養好，解封後以光滑白淨的膚質閃瞎同事吧！

▍1.RéVive 4D水光真精華

貴婦保養品牌RéVive推出新品「4D水光真精華」獨家研發4D立體超導鎖水科技，透過高吸水、高鎖水、高修護、高滲透4步驟為肌膚精準定位乾荒受損，全方位深層潤澤補水、修復彈嫩。

4D水光真精華推薦搭配微雕拉提滾輪一起使用，能提升保養效果。（圖／品牌提供）

「4D水光真精華」結合品牌首創、有如萬顆剔透水晶球般的高水光晶球體，揉合多重高效養膚保濕植萃、一抹瞬間釋放最高活性至肌底，並添加雨生紅球藻及白羽扇豆籽萃取，極效對抗自由基、注入飽滿水分，全天候抵抗老化暗沈、柔潤緊緻澎彈，打造逆齡美肌。

▍2.AHC 超微導B5能量修護賦活露

AHC推出精華新品「超微導B5能量修護賦活露」，被品牌稱為「醫美小藍瓶」，一抹喚醒懶洋洋肌膚，一次達到保濕、透亮、修護的目的，養出嫩到發光的美肌。

超微導B5能量修護賦活露的藍色粒子能維持肌膚好菌平衡，達到保溼、穩定膚況的效果。（圖／品牌提供）

保養專家凱文老師分享，如果正在物色精華產品，預算不多、對於專櫃精華遲疑的人，試用這瓶絕對不會失望，滴管內的藍色粒子可幫助維持肌膚上夠多好菌，讓不同膚質、膚況的消費者，都能夠提升肌膚保水度，注入修護能量，穩定膚況，極速強效修護肌底，提升保水度、持續修護煥活肌膚。

▍3.理膚寶水 極效三重酸煥膚精華

理膚寶水推出全新「極效三重酸煥膚精華」，以獨家首創「三重酸」深層煥膚科技，迅速恢復肌膚角質該有正常代謝量能，由淺到深層逐層去除殘留堆積老廢角質，降低減少粉刺生成。

極效三重酸煥膚精華適合有粉刺困擾的肌膚使用。（圖／品牌提供）

其極佳煥膚功效，來自於獨家創新「三重酸」協同作用，LHA可有效加速深層代謝，提高更新老廢角質效率；水楊酸深入毛囊毛孔內，快速暢通剝離毛孔壁上堆積老廢角質，避免皮脂阻塞，有效降低粉刺生成；甘醇酸加速表層老廢角質代謝更新速度，為肌膚保濕；同時再加入二大高效舒緩成分菸鹼醯胺、理膚寶水溫泉水來加強舒緩肌膚不適症狀。臨床實證能改善粉刺，並且可緊緻毛孔與有效淡化瑕疵，讓肌膚煥然一新、完美無瑕。

▍4.水潤專科 超微米瞬效保濕精華

「超微米瞬效保濕精華」擁有獨家創新微晶球保濕科技，晶球完美包覆超微米玻尿酸，保濕力超高、分子超細小，加上獨有美肌深導技術，將保濕玻尿酸精準導向肌膚底層，輕輕一抹微晶球立即爆水，瞬放濃密3重玻尿酸，賦予回彈級深層水嫩。清透的精華液承載滿滿玻尿酸，水狀清爽好推勻，保濕不黏膩，一滴瞬效，立即水潤透亮。

超微米瞬效保濕精華創新「微晶球保濕科技」包覆滿滿超微米玻尿酸，一抹瞬放爆水精華。（圖／品牌提供）

「超微米瞬效保濕精華」成分無酒精、香料、色素，即使是肌膚脆弱、膚況不穩也能使用，質地清爽吸收迅速，長效維持肌膚滋潤飽滿，就算季節轉換、室內室外溫差大也能持續補水，避免乾燥暗沉，維持膚況穩定，避免脆弱易敏，讓肌膚散發光采、柔嫩細緻。

▍5.nomel 活力淨白透光精華液

電商人氣保養品牌nomel推出新品「活力淨白透光精華液」，豐富的維他命C衍生物搭配亮白明星成分，溫和輕透不刺激的使用感受，恢復肌膚健康及原始應有的勻稱亮麗膚色。就算生活在壓力大的環境下，也要有效幫你擺脫疲憊、黯淡無光，保護你的肌膚遠離生活環境的各種疲勞。