台日混血的諧星渡邊直美4月正式赴美發展，她2個月來漸漸融入當地、與當地人建立起友情，IG也開始日英雙語發文。她4月一到美國馬上接種新冠疫苗，她說「不痛！一點也不痛！」在當地接種疫苗後就可免強制戴口罩，不過在人群密集處她仍會戴以防萬一，而日前IG上她打籃球、餐廳用餐的照片中她沒戴著口罩，和友人們開心聚餐。

日前她在IG公開她與紐約友人們打成一片的影片，其中一個高壯友人在鏡頭前以逗趣手勢逗樂大家，渡邊將這幕放上IG限時動態，幽默發文「他心智根本只有小學二年級！」她擁逾942萬IG追蹤者，當中以海外粉絲為多，活躍規模超越國界。她也一如往常在IG上耍寶，著華服並頭戴如《神隱少女》湯婆婆髮型的帽子，腳踩單根木屐跳爆笑艷舞。

今年33歲的她決心赴美並非她頭一回放手一搏，早期諧仿碧昂絲（Beyoncé）成名，正將走穩演藝路時，卻冒著被後進同型諧星取代的風險，毅然赴美短期習舞，習成後更上層樓，將與碧昂絲成同門。渡邊說：「五年後我若一事無成，歡迎取笑我！」