一名網友在臉書《外送員的奇聞怪事》分享這張公告，不過不少其他網友推測這是外送員自製的。（截自臉書《外送員的奇聞怪事》）

為了防疫，現在社區大樓幾乎都要求，外送只能送到管理室或1樓，由住戶自己下樓來領。不過有網友控訴，社區某住戶特別要求外送員將餐送上樓，已經被他撞見多次，怒轟難道要「一戶死整棟賠葬？」，更說若不幸染疫，務必將此事告知疫調人員。方便日後求償提告。不過有網友發現該公告「怪怪的」，懷疑是外送員不想爬樓，自製公告。

「一戶死，整棟陪葬？」一名網友在臉書《外送員的奇聞怪事》貼出一張公告，上面指控5樓某住 戶「特別指示外送員要送上樓，已經被我撞見很多次」，該公告指目前Delta非常恐怖，這位住戶依然故我遵守防疫規定下樓取貨，提醒鄰居「日後如果不幸染疫，做疫調的時候務必要告知疫調人員此事，方便日後求償提告」，最後並屬名「好心人留」。

這篇貼文引發網友熱烈回應，紛紛表示：「懶到被鄰居駡也不簡單」、「他根本不出門，看不到公告啊」、「終於看到有住戶靠北其他住戶叫外送員送上樓」、「5樓2的住戶平時一定很GY，不然怎麼會被這樣昭告天下」、「中原街一公寓貼公告表示要求住戶下樓取餐，否則罰500清潔費」。

不過更多人直接表示：「感覺是外送員自己貼的」、「外送員新招？」、「這個可能是外送自製的，在不同的地方看過，會有幾樓之幾的通常是有管理員的住家，如果是管理員貼的應該要有管委會章，如果是鄰居不爽，應該直接寫紙條，或者直接打一整篇的印出來，不會有填空格」、「90%是外送員，印個100張留下空格隨時可填」、「這招真的很妙，我還真的曾經思考如何對付強制上樓的客戶」。

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