台股上半年漲勢亮眼，完美收新高，主動式基金績效水漲船更高，指標龍頭元大「五小福」台股系列基金表現閃亮，不僅上半年績效勝過大盤，更有多檔表現位居前段班，展現主動式投資的超額報酬實力。

自2020年反彈起，台股迎接歷史級長多行情，電子、資通訊產業帶動產業帶動外銷表現，企業資金回流促進內需，國內外機構對台灣GDP成長預測不斷上修，反映於股市就是指數不斷創新高，引領台股主動式基金重返主場，透過專業選股在大行情中汰弱留強，為投資人台股資產加值。

以元大「五小福」台股系列基金為例，標榜操作策略各擁擅場，分別涵蓋科技到傳產、從權值到中小型股，完整掌握上半年台股類股輪動特色，五檔基金績效全數打敗大盤，其中表現最佳的元大經貿基金，今年來上漲34.7%勝過大盤逾14個百分點，展現經理人主動選股能力。而雖然上半年台股整體市況是傳產優於科技，但元大高科技基金表現依舊不俗，繳出上半年31.1%的報酬率，大幅勝出大盤與同類型平均，值得投資人布局下半年科技股旺季時留意。

元大台股基金團隊表示，主計總處公布今年第一季台灣經濟成長率8.16%，為近十年半以來單季最高，並預估全年成長率達5.46%。在經濟強勁成長下，樂觀看待台股下半年表現，且全球景氣復甦態勢明確，製造業拉貨需求攀升，台灣電子產業企業獲利可望再添柴火，整體類股輪動態勢持續，電子、傳產均有表現機會。

元大台股基金團隊建議，面對下半年類股持續輪動的環境，適合用同時投資多檔台股基金的「化整為零」策略，可從元大「五小福」台股系列基金中選擇多檔標的，由專業經理人掌控投資節奏，更能積極且完整參與台股下半年行情。