大陸網約車出行平台龍頭滴滴（NYSE：DIDI）預定於美東時間6月30日在紐交所上市。據外媒最新消息，滴滴將美國IPO定價設在14美元／ADS（美國存託股票），位於定價區間上限，IPO規模可能也會擴大。而在最近更新的招股書中，滴滴預計將發行2.88億股ADS，市場預測上市後估值可能超過700億美元，將成為年內至今最大的IPO事件。

滴預此次預計將發行2.88億股ADS，以14美元的定價計算，滴滴將募資40.3億美元。若承銷商完全行使超額配售選擇權，滴滴此次募資有望達到46.4億美元。將成為僅次於阿里巴巴的史上中企第二大在美IPO案。

預估700億美元的高估值下，滴滴創始人、CEO程維的身價亦備受關注。據招股書顯示，成立9年來，滴滴合計融資21次。此次IPO之前，程維在滴滴持股僅有7％，而聯合創始人、總裁柳青持股比例也僅有1.7％。

在公司管理層面，根據中概股常規的同股不同權的安排，程維、柳青合計擁有超過48％的投票權，包括程維、柳青在內的滴滴管理層擁有超過50％的投票權。

相比其他已上市網路大佬，程維僅擁有的7％股權似乎略顯寒酸。公開資料顯示，拼多多上市前黃崢持股比例為51％；小米上市前夕雷軍持股31％；京東上市前夕劉強東持股16％；而同為大陸網路三小巨頭之一的美團在IPO前，王興個人持股也有11％。