大陸電信設備巨頭華為在2019年5月遭到美國商務部列入實體清單，導致許多美企被迫暫停與華為業務往來，川普政府更不斷鼓吹各盟國禁止華為參與5G基礎建設，並要求美國鄉村的電信設備將華為淘汰，加上隔年禁令限制晶片供貨給華為，導致華為在海外的手機銷售、5G基地台建設訂單大衰退。

據日經新聞報導，市調機構Canalys報告指出，華為智慧手機出貨量2020年第二季曾排上全球市占率第一，2021年第一季卻只剩第七。今年第一季，華為智慧手機在歐洲出貨量較去年同期大跌逾8成，市占率降至3%。

南韓SK證券公布數據，三星電子如今在華為空出的歐洲、非洲以及東南亞市場大有進展，大陸手機品牌小米智慧手機也在歐洲2021年第一季出貨量成長達85%，市占率來到23%。

至於5G電信設備，在美國提倡歐洲盟國禁止採用華為之下，隨著今年瑞典政府排除華為參與5G基礎建設，上訴遭到法院駁回後，愛立信與諾基亞再度受惠，截至2020年底，愛立信取得5G商用合約年增30%、達122件，諾基亞

除了智慧手機業務，在美國敦促盟國禁用華為5G設備下，華為的通訊設備業務也受到打擊。6月22日，瑞典排除華為參與5G網絡建設一案，華為上訴遭法院駁回後，愛立信和諾基亞等競爭者從中受益。根據統計，2020年底，愛立信簽署的5G商用合約為122件，年增逾30%。高盛分析師 Alexander Duval也相當看好諾基亞進入大陸市場，侵蝕華為市占率的實力。

市調機構Dell'Oro Group發布報告指出，今年第1季華為電信設備在全球市占率下滑4個百分點、達27%，諾基亞和愛立信則分別增至17%，差距正在拉近。