北市市場疫情連環燒，北市議員許淑華30日揭露，北農今天新增4例、已累計95例確診，環南市場今更新增12例、累計66例，環南已是北農第二，台北市長柯文哲沒擴大篩檢，把潛在確診者抓出來，卻是優先打疫苗，才會使人數一天比一天多，痛批「錯誤的政策比什麼都可怕！」

許淑華表示，環南市場的情況仍相當嚴峻，已是北農第二，很多人問她環南大爆炸的原因是什麼，原因就是柯市府以為讓攤商員工打疫苗就可控制，但並非如此，錯誤的政策就是讓環南爆炸的原因，環南從頭到尾只有過3次快篩，最後一次是6月18日，但從那天開始到現在，共新增了31人，若只打疫苗而不篩檢有用，確診數還會一天比一天多嗎？

許淑華說，不僅如此，6月18日為止，造冊要篩檢的有1054人，卻有264人沒篩，難道這些人裡面沒有潛在確診者？柯市府為什麼要擺爛放著不管？沒確實篩檢的結果就是確診者一個一個浮出來，例如1名菜販因隔壁攤商確診，她卻沒被匡列，因此去買居家快篩劑自己篩，一驗發現是陽性，轉到醫院PCR採檢確診；還有一名攤商是打完疫苗被通知確診，難道柯還要繼續騙市民不快篩打疫苗能控制疫情嗎？

「說到底就是柯市府沒半點執行力！」許淑華痛批，從一開始的疫調就完全失能，更遑論匡列和篩檢，柯還好意思說精準疫調，精準在哪？確診足跡公布沒？匡列多少人？篩檢多少人？這些數字都拿不出來就別再欺騙市民，解決問題從承認問題開始，柯何時才可收起擺爛的態度，好好坦承北市府的不足，並做好防疫基本功？

她還說，柯市府沒嚴格執行做好精準疫調的程序，現在又開放夜市擺攤，會是下一個防疫破口的隱憂，疫調、匡列、篩檢不做，以為打疫苗就能解決所有事，結果確診者一個一個浮出來，柯文哲在記者會不面對問題，還在自誇！