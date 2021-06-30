台灣蘋果日報總社。（圖／本報資料照）

香港壹傳媒集團昨(29日)晚於香港聯交所發出公告，正與潛在買方針對出售台灣《蘋果日報》網路版訂定意向書，預計7月30日前簽訂正式交易協議。同時，壹傳媒集團今(30)日宣布，準備向獨立第三方出售位於桃園的土地，以及土地上的建築，而原因似乎是因壹傳媒已不再於台灣進行印刷業務，該物業未獲充分使用。

香港壹傳媒集團昨晚於香港聯交所發出公告，正與潛在買方針對出售台灣《蘋果日報》網路版訂定意向書，預計7月30日前簽訂正式交易協議。關於買方身分，有消息指出為近年積極進軍新聞媒體的台灣本土金融集團；同時有消息指出，台灣十大建商之首的寶佳機構，也有興趣投資。

根據香港媒體《東網》報導，壹傳媒今天發布消息指出，公司之間接非全資附屬公司作為賣方，訂立不具法律約束力之意向書，計劃將以不到5億元新台幣的金額，向獨立第三方出售位於桃園的的15筆土地以及土地上的5棟建築，

壹傳媒表示，該物業原本用於集團在台灣的印刷媒體業務及用作員工宿舍，由於集團不再於台灣從事印刷媒體業務，故該物業未能獲充分使用。同時，壹傳媒公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

此外，壹傳媒宣布擬出售台灣《蘋果新聞網》的消息傳出後，有傳言指買家是一家金融集團，外界直覺就是已有媒體頻道的富邦金控。但對於外界「聯想」，富邦金控的回應是「毫無所悉，沒有評論。」