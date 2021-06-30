雲林縣虎尾警分局警員日前執行勤務時，1名民眾駕車停於巡邏車旁請求幫忙，稱其兒子忙於農務時遭化學藥劑噴濺雙眼，但附近醫院因疫情期間關閉急診求助無門，警員立即駕駛巡邏車載往彰化基督教醫院，經治療後已無大礙，跨縣即刻救援讓民眾讚不絕口。

虎尾警分局大屯所副所長王介男、警員彭達鉦日前在虎尾鎮國道1號虎尾交流道旁，執行深夜防制危駕勤務時，黃姓民眾駕車慌張停於巡邏車旁請求幫忙，稱其兒子忙於農務時不慎被化學藥劑噴濺雙眼，因台大醫院虎尾院區關閉急診，正於路上束手無策時，見警員於交流道下執勤，情急之下請求警方協助。

王介男判斷情況緊急，立即上網找出附近有急診服務的醫院，駕駛巡邏車載著傷者就近上國道趕往彰化基督教醫院，經治療後所幸無大礙，黃民對警方及時協助表示萬分感謝。

虎尾警分局長黃維章表示，疫情期間各大醫院採取相對應措施，可能造成就診民眾不便，可先上網查詢或致電至各醫療院所詢問看診時段，若有急難可隨時向警員尋求協助，確保黃金求援時間。