苗栗看守所因疫情停止收容人會面，另開放視訊安撫收容人情。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真

國內目前實施疫情第3級警戒，法務部矯正署所屬矯正機關也自5月24日起，暫停收容人一般接見，苗栗看守所為使收容人在疫情期間仍可與家人相互關心，維持親情連繫，以穩定收容人情緒，特別辦理收容人行動視訊接見及Line視訊接見。

「老婆，現在疫情真的很可怕，一定要保護好自己等我回來，也要好好照顧阿嬤喔！」小傑（化名）是受刑人，一段時間沒接見，在螢幕上看到家人時，心情相當激動，急著詢問家中狀況，得知家人一切安好才放下心來。

小傑表示，母親早逝，父親在外地工作很少回來，家中只有自己和年近八十的阿嬤，自己因案入獄，尚未成婚的女友毅然搬到自己家裏，替自己照顧阿嬤，心裏實在很感動，自己這次出去後就會和女友結婚，一定會好好做，不會讓家人失望的。

苗栗看守所所長張龍泉表示，辦理行動視訊接見及Line視訊接見，主要都是方便收容人和家屬親情聯繫，特別在疫情期間，更能顯現出家人支持的重要，苗所會全力協助收容人及家屬，在疫情期間以視訊方式聯繫，使收容人能獲得心理上的支持，堅定改過的信念。