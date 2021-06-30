今天台股一路走高，開高走高並在盤中大漲將近200點，17797點成為台股新的里程碑，不過很有趣的是，台股這次創新高，主要都不是靠電子股，這兩天跟著大盤創新高的，是傳產最吸「金」的航運股與鋼鐵股，但是，究竟台股能不能靠這傳產雙主流，繼續走到18000點呢？航運股和鋼鐵股，如果只能單押一邊，哪個更可能是主流的傳產大飆股？

筆者認為答案是航運股，由以下數個觀點來回答。第一，現在的鋼鐵股，還沒有明顯的龍頭帶動，不像鋼鐵股在4月有中鋼拉動，股價從26元飆到46元，還有中鴻股價從20元飆到62元，當時的鋼鐵大牛全部狂奔起來，一個族群必須要有這種氣勢，才能成為主流族群，目前鋼鐵股強勢兩天後，今天的走勢並不整齊，有些股票還直接殺尾盤，不像貨櫃航運股三雄，股價繼續齊創歷史新高，儘管長榮和陽明被處置，依然往上漲，這才是主流族群。

第二，就未來漲價的空間，鋼鐵股很可能會比航運股受限，因為中國大陸打壓黑色系商品期貨，已經不是第一次了，中美拼基礎建設，建設是一定要做的，但是沒有政府想付比預期更高昂的支出，不想超出預算太多去蓋基建，所以成本會被抑制住。反觀航運產業，現在完全處於賣方市場，由於需求遠大於運力產能，買方照單全收，所以航運價格還是可以上漲，依然可以轉嫁，而且，目前也沒聽過任何國家說要打壓航運價格，因為很多物資都需要航運運輸，這是不可避免的成本上漲，所以航運還有很大的獲利空間。

第三，如果說兩者都能跳出景氣循環股，用本益比去看待的話，鋼鐵股的本益比都已經10倍、20倍以上，而貨櫃三雄就算飆漲成這樣，本益比也在4~7倍左右，都還不到10倍，所以以本益比的角度，航運依然比鋼鐵要值得投資，而本益比若從5倍翻到8倍，假設EPS不變，那股價就上漲了60%，這是非常簡單的數學，但是股市有時候就是這麼簡單，選主流族群不必想得太複雜。

所以，綜合以上的觀點，航運股還是很便宜、漲勢還是很整齊、漲價空間還很大等等優點，不得不說航運股依舊是盤面上的唯一主流，筆者相信，台股的航海王們，能夠繼續乘風破浪一段時間，順勢而為的操作航運股。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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