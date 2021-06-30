陳仙梅（左起）、林美秀與洪都拉斯一起聊聊疫情宅家最困擾的事情。（民視提供）

民視《這事有影嘸》邀請陳仙梅、洪都拉斯、宋哥以及營養師黃淑惠，與主持人林美秀聊聊「宅家不崩潰!擺脫疫情的憂慮」的話題。開場就公布3項宅家大家最困擾的事情，第一就是「夫妻相看兩相厭，豬隊友拿來裝飾用」，林美秀大嘆實在太佩服有孩子宅在家的人，陳仙梅不囉嗦馬上拿出已經打到斷掉的「愛的小手」，更開玩笑說愛的小手現在估計賣到缺貨了。

陳仙梅二個兒子活潑好動完全無法控制，崩潰育兒的她搞笑說繼續宅下去，接下來想要購入「吹箭」，逗得現場哈哈笑，還說最痛苦的就是為了孩子功課，晚上都煩躁睡不好，因為白天網路視訊上課孩子都沒有持續超過5分鐘專注，氣得在旁伴讀的陳仙梅說要不斷提醒小孩是「自己親生的」才不會掐他們，看著陳仙梅認真又語帶顫抖的模樣讓大家笑到翻倒。

陳仙梅誇老公是神隊友，真的幫她很多，兩個兒子一個小學、一個幼稚園，都是正值最皮的時候，爭吵跟教訓孩子是難免，常常被鄰居抗議小孩太吵了，讓陳仙梅苦惱不已，慶幸老公家事一手包辦，完全不需要她提醒，但好笑的是老公家事一辦完，就會把自己關在只剩下高速公路車聲的陽台，把啤酒、烤肉架、iPad一起搬到陽台，享受一概聽不見兒子呼喚的個人時間，大家大讚真是好辦法，誇老公懂得自己解壓，太妙了。

洪都拉斯分享還沒拍8點檔《黃金歲月》前，疫情嚴峻期間工作量幾乎零，以前在外辛苦工作帶錢回家，再怎麼說還有點用處跟存在感，好幾個月沒有收入，簡直是地位盡失，搞笑形容像是獅子沒有咬肉回家餵孩子，每天跟老婆大眼瞪小眼還被碎念，甚至從「超小」的家事中找樂趣，例如「邊削水果邊做雕刻」，洪都拉斯感恩老天爺眷顧讓他接到《黃金歲月》的演出，讓他終於「得以重生」找回家中地位。